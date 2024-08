15 Menschen werden bei Traktorunfall in Mittelfranken verletzt

Hartenstein: In dem mittelfränkischen Ort im Nürnberger Land sind 15 Menschen bei einem Unfall mit einem Traktor samt Anhänger verletzt worden. Laut Polizei saßen 13 von ihnen auf der Ladefläche des Anhängers. Der Traktor war nach ersten Erkenntnissen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen - warum, ist noch unklar. Der 26 Jahre alte Beifahrer schwebt den Angaben nach in Lebensgefahr. Insgesamt wurden fünf Personen im Krankenhaus behandelt. Laut BR-Informationen war die Gruppe unterwegs zu einer Kirchweih im benachbarten Dorf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 20:00 Uhr