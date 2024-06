"Steckerlfischfiasko": Weiterer Eberhofer-Krimi wird verfilmt

Mal wieder ein Mord in "Niederkaltenkirchen": Ein weiterer Roman der Eberhofer-Reihe von Autorin Rita Falk wird verfilmt. Constantin Film kündigte am Freitag Dreharbeiten für Herbst 2025 an. Der Film mit Namen "Steckerlfischfiasko" soll im Sommer 2026 in die Kinos kommen. Es war eine Zeit lang ungewiss, ob dieser Roman verfilmt werden kann.

Dorfpolizist in der niederbayerischen Provinz

Constantin Film und die Bestsellerautorin Rita Falk haben sich laut Pressemitteilung geeinigt, dass auch ihr aktueller Eberhofer-Krimi "Steckerlfischfiasko" wieder gemeinsam verfilmt werden soll. Nach dem letzten Film hatte es kurz Dissonanzen zwischen der Produktionsfirma und der Erfolgsautorin gegeben: Von der letzten Verfilmung hatte sich Falk mit deutlichen Worten distanziert: "Ich finde das Drehbuch unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär", sagte sie zum Kinostart des Films "Rehragout-Rendezvous" in 2023. Zu dem Zeitpunkt hatte es laut Falk für "Steckerlfischfiasko" noch keinen Vertrag mit Constantin gegeben, nur für zwei ältere, unverfilmte Bücher. Kurz darauf aber betonten beide Seiten ihre eigentlich gute Zusammenarbeit.

Falk ist gespannt auf die Verfilmung

Die populäre Filmreihe rund um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer, gespielt von Sebastian Bezzel, lockte bislang über 10,6 Millionen Kinobesucher in die deutschsprachigen Kinos. Die Eberhofer-Filme zählen zu den erfolgreichsten Kinofilmen der vergangenen Jahre in Deutschland. Autorin Rita Falk sagt zu der neuen Folge: "Es gibt wohl niemanden, der auf den neuen Film "Steckerlfischfiasko" mehr gespannt ist, als ich es selber bin. Oder wie der Franz vielleicht sagen würde: Schau ma moi, dann seng mas scho."

Eberhofer muss wegen totem Steckerlfischkönig ermitteln

Rita Falks Eberhofer-Reihe umfasst zwölf Bände. Ein 13. Fall soll 2025 erscheinen, hatte Falk kurz vor ihrem 60. Geburtstag Ende Mai angekündigt.

"Steckerlfischfiasko" wird der zehnte Film aus der Erfolgsreihe. Diesmal liegt der örtliche Steckerlfischkönig tot in der Wellnesslandschaft des neuen Golfclubs. Eberhofer ermittelt unter dubiosen Volksfestclans und Schickimicki-Golfern. Die Susi, das Gspusi von Franz Eberhofer, kandidiert im neuen Film als Bürgermeisterin. Und das sorgt im Dorf für jede Menge Aufregung. Gedreht wird vermutlich wieder in und um den niederbayerischen Markt Frontenhausen, der als "Niederkaltenkirchen" Kultstatus erworben hat und sich über Filmtouristen im Ort freut.

Kino-Start ist für Sommer 2026 geplant

Vor und hinter der Kamera bleibt laut Constantin Film weitgehend alles beim Alten: Wie bei allen vorherigen Eberhofer-Filmen fungiert Kerstin Schmidbauer als Produzentin. Regie führt Ed Herzog, der auch das Drehbuch wieder zusammen mit Stefan Betz schreiben wird. Auch die beliebte Stammbesetzung ist wieder komplett: Neben Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer) und Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) wird Lisa Maria Potthoff als Susi auftreten und das dörfliche Kommando übernehmen. Die Eberhofer-Familie bestehend aus Gerhard Wittmann (Leopold), Eisi Gulp (Papa) und Enzi Fuchs (Oma) ist ebenso wieder vollständig dabei - und natürlich Sigi Zimmerschied als Eberhofers Vorgesetzter Moratschek. Der Kino-Start des neuen Eberhofer Films ist für Sommer 2026 geplant.