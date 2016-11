Nach 4:0 im Champions-League-Hinspiel FC Bayern-Frauen haben Viertelfinale vor Augen

Zwar ließen sie die Spielerinnen im Grünwalder Stadion etwas Zeit mit dem Führungstreffer. Doch sie waren von Beginn an die bessere Mannschaft und mit einem Doppelpack zeigten kurz vor der Halbzeit ihren Siegeswillen. Lisa Evans traf in der 40. Minute zum 1:0, ehe Nicole Rolser in der zweiten Nachspielminute der ersten Hälfte auf 2:0 erhöhte. Nach dem Pausenpfiff machte dann Vivianne Miedema mit zwei Treffern in der 52. und in der 75. Minute alles klar.

Verletzungspech gänzlich weggesteckt

Dabei musste die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle auf zahlreiche Spielerinnen verzichten: Manuela Zinsberger, Viktoria Schnaderbeck, Mana Iwabuchi, Melanie Leupolz, Lena Lotzen, Sarah Romert und Vanessa Bürki konnten nicht antreten. Doch nach dem souveränen Auftritt im Heimspiel nehmen seine Spielerinnen einen komfortablen Vorsprung mit auf die Reise zum russichen Meister. Im Moskauer Vorort Krasnoarmeisk findet am 17. November das Rückspiel gegen den FC Rossiyanka statt. Die weiteren Runden werden am 25. November in Nyon ausgelost. Das Finale steigt am 1. Juni in Cardiff.