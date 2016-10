Champions League FCB-Frauen wollen nichts anbrennen lassen

Die FCB-Frauen könnten das Duell am Mittwoch (18.00 Uhr) gegen die Gäste aus Edinburgh nach dem 6:0-Auswärtssieg vergangener Woche äußerst entspannt angehen. Doch Trainer Thomas Wörle will von seinem Team trotz der guten Ausgangslage "Effizienz und Härte" sehen. "Unser Anspruch an uns selbst ist hoch. Auch dieses Spiel, noch dazu vor eigenem Publikum, wollen wir unbedingt gewinnen, möglichst zu null, um den Schwung für das wichtige Ligaspiel am Sonntag in Sand mitzunehmen."

Die Münchnerinnen, die im vergangenen Herbst den Achtelfinal-Einzug nach zwei Unentschieden gegen Außenseiter FC Twente/Niederlande (1:1, 2:2) sensationell verpasst hatten, gehen mit dem nötigen Ehrgeiz in das Flutlichtspiel im Grünwalder Stadion. "Das wird noch mal ein richtiger Fight", glaubt Nationalspielerin Melanie Leupolz. Auch Wörle rechnet mit einem harten Gegner. "Die Schottinnen haben hier nichts zu verlieren. Ich gehe davon aus, dass sie wieder aggressiv zu Werke gehen werden, um uns so viele Probleme wie möglich zu bereiten."

Rückkehr von Laudehr möglich

Im Heimspiel könnte Simone Laudehr nach ihrer Sprunggelenksverletzung erstmals in dieser Saison wieder zum Aufgebot gehören. Eine Entscheidung soll allerdings erst nach dem Abschlusstraining fallen. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen dagegen die verletzten Mana Iwabuchi, Lena Lotzen, Sarah Romert und Vanessa Bürki.

Auch Wolfsburg will in die nächste Runde

Auch der diesjährige Finalist aus Wolfsburg will gegen den FC Chelsea (18.00 Uhr) im heimischen Stadion seinen 3:0-Vorsprung verteidigen. VfL-Trainer Ralf Kellermann erwartet im zweiten Vergleich eine Leistungssteigerung des überraschend schwachen englischen Vizemeisters. Daher müsse der zweimalige Champions-League-Sieger "voll fokussiert und konzentriert in das Rückspiel gehen. Wir sind noch nicht durch", warnte der 48-Jährige.