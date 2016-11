FCB-Stars auf Länderspielreise Rummenigge sorgt sich um Vidal

Vor dem Bundesligagipfel gegen Borussia Dortmund musste Antreiber Arturo Vidal beim Länderspiel der Chilenen ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler ging am Donnerstag beim 0:0 gegen Kolumbien in der Nachspielzeit mit Oberschenkelproblemen vom Platz. Der 29-Jährige will trotz Bedenken des FC Bayern aber gegen Uruguay wieder auflaufen. "Ich werde am Dienstag spielen. Ich weiß nicht, was genau es ist, der Doktor weiß es, aber ich werde spielen", so Vidal. Bayern-Vorstandschef forderte Chiles Verband schon mal auf, auf Vidals Gesundheit Rücksicht zu nehmen.

Robben wird ausgewechselt - FCB gibt Entwarnung

Arjen Robben war am Sonntag beim 3:1-Sieg der Niederlande in Luxemburg wegen Oberschenkelproblemen zur Halbzeit ausgewechselt worden. "Bei einem Konter von Luxemburg musste ich zurück, da verkrampfte es an der Rückseite meines Oberschenkels", erklärte Robben. "In der Pause haben wir das angeschaut. Es sah nicht schlecht aus, und natürlich wollte ich weiterspielen, aber der Doktor sagte, dass wir kein Risiko eingehen sollten." Eine reine Vorsichtsmaßnahme also? "Ich gehe nicht davon aus, dass das lange dauern wird, aber man weiß ja nie", meinte der 32-Jährige. "Ich kann nicht in mein Bein gucken. Aber im Prinzip ist es nicht so schlimm." Das sagt jetzt auch die medizinische Abteilung der Münchner. Laut Verein, wurden keine gravierende Verletzung festgestellt. Einem Einsatz des holländischen Flügelflitzers gegen Dortmund stehe nichts im Weg.

Lange Pause für Coman nach Länderspiel

Doch Kummer bereiten die zahlreichen Abstellungen den Münchnern auf jeden Fall. Erst in der vergangenen Woche verletzte sich Offensivmann Kingsley Coman im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft. Nach einem Außenbandriss im Kniegelenk und einem Kapselriss im Sprunggelenk des linken Beins ist sein Fußballjahr 2016 vorzeitig beendet.