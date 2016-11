FC Bayern München Bittere Diagnose: Coman fällt zwei Monate aus

Wie die Münchner jetzt mitteilten, erlitt der Stürmer einen Außenbandriss im Kniegelenk und einen Kapselriss im Sprunggelenk des linken Beins. Damit fällt Coman den Rest der Vorrunde aus.

Nach der Verletzung am Mittwoch hatte der französische Verband lediglich mitgeteilt, dass der Außenstürmer für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Schweden und die Elfenbeinküste ausfallen werde.

Martínez kehrt ins Training zurück

Dagegen soll Defensivakteur Javi Martínez am Montag wieder mit dem Training beginnen. Der Spanier, der wegen Muskelproblemen seit Ende Oktober pausiert, könnte für das Spitzenspiel in Dortmund am 19. November wieder zur Verfügung stehen. Dort will auch Franck Ribéry wieder dabei sein.