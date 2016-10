Holger Badstuber "Es war das letzte Mal"

Der Abwehrspieler war in den letzten Jahren wegen mehrerer schwerer Verletzungen immer wieder ausgefallen. Das letzte Pflichtspiel hatte der 27-Jährige am 10. Februar im Pokalspiel gegen Bochum absolviert. Dieses Mal soll die Rückkehr aber anders werden: "Jetzt liegt es an mir, dass ich einfach dauerhaft hier sein werde", erklärte der Nationalspieler, der jetzt mehr auf sich achten will. "Das mache ich und ich glaube ich finde da immer mehr den Weg."

"Es war unglaublich"

Beim 3:1 (2:0) der Münchner hatte Coach Carlo Ancelotti den Abwehrmann in der 81. Minute auf den Platz geschickt. Die Fans erhoben sich von ihren Sitzen und feierten ihn. "Das hat mich sehr berührt und war atemberaubend", freute sich Badstuber. "Es sind super Fans, die mich sehr unterstützen."

Auch Spieler und Verantwortliche des Rekordmeisters freuten sich über das gelungene Comeback. "Ich bin sehr glücklich, dass Holger zurück ist. Er hat hart dafür gearbeitet", sagte Ancelotti. "Er kämpft ja immer wie ein Verrückter. Das hat er sich verdient", fügte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an.