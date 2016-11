Kräftemessen Kann Dortmund den Bayern gefährlich werden

"Das ist ein wichtiges Spiel, jeder weiß das", sagt Carlo Ancelotti vor dem Bundesligagipfel am Samstag in Dortmund. Der Coach muss allerdings auf einige Stammkräfte verzichten. Arjen Robben wird fehlen. Immerhin kann Franck Ribéry wieder für Wirbel sorgen.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild An eine Szene aus dem Klassiker erinnert sich ganz Fußball-Deutschland: Dortmunds Stürmer Frank Mill wurde 1986 zur Lachnummer, als er noch im Olympiastadion allein vor dem leeren Tor stehend nur den Pfosten traf. Es war eine der kuriosesten vergebenen Chancen in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Bundesliga.

Wie immer wird es richtungsweisend, wenn das Duell FC Bayern München gegen Borussia Dortmund auf dem Spielplan steht. Denn noch ist der BVB der schärfste Rivale für den FCB und muss seinen Ruf als Bayern-Jäger Nr. 1 verteidigen: "Mehr geht nicht im deutschen Fußball", sagt Borussia-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Ein Clásico. Es ist ein wichtiges Spiel. In den letzten Jahren haben Dortmund und Bayern immer um den Titel in der Bundesliga gekämpft", weiß auch FCB-Coach Ancelotti.

Der Erfolgsdruck liegt bei "Fifty:Fifty"

Am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) sollte die Borussia allerdings beweisen, dass sie es nach dem großen Umbruch noch mit dem Rekordmeister aufnehmen kann. "Wir werden bereit sein", verspricht BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang: "Das ist unsere Chance, näher heranzukommen." Immerhin kann der Klub Selbstvertrauen aus seiner Rekordheimserie von 26 Spielen ohne Niederlage ziehen.

Die Gäste reisen dagegen mit einer durchaus komfortablen sechs Punkte Führung an. Damit könnten sich die Münchner eine Niederlage leisten. "Wenn wir es tun, sind viele Mannschaften, inklusive Dortmund, wieder sehr nahe dran", warnt allerdings Mats Hummels. Ein Ergebnis das Ancelotti allerdings ausschließen will. Er forderte von seiner Mannschaft, dass sie ihre "Identität zeigen" müsse. Zweifel sind beim 57-Jährigen nicht eingeplant. Die Motivation der Stars sei in diesen Top-Spielen "größer" als im Alltag.

"Wenn wir da verlieren sollten, sind es nur noch drei Punkte. Die Mannschaft ist gewarnt" Philipp Lahm

Ribéry will Kontrolle behalten

Nur durch Tore auffällig werden will dabei Frank Ribéry. "Ein Spiel gegen Dortmund ist immer wie ein Derby, man hat immer viel Druck, mehr als in anderen Spielen.", sagt der Franzose, der mit sehr emotionalen Aktionen bei vorausgegangenen Duellen für einigen Wirbel gesorgt hatte. Am Samstag will sich der 33-Jährige mit solchen Ausfällen zurückhalten. "Ein Spiel gegen Dortmund ist immer emotional. Aber das ist kein Problem. Ich weiß, dass ich mich in solchen Szenen einfach kontrollieren muss", kündigte der Flügelspieler an.

Ohne BVB-Schreck Robben

Mehr Sorgen machen Ancelotti die Personaldecke: Arjen Robben, der in den vergangenen neun Pflichtspielen gegen Dortmund sieben Mal traf, steht ebenso wie Javi Martínez und Kingsley Coman nicht zur Verfügung. Darüber hinaus verzichtet der Coach auf die erst von Länderspielreisen zurückgekehrten Südamerikaner Arturo Vidal und Douglas Costa. "Man muss das Beste draus machen. Es gibt natürlich bessere Voraussetzungen", sagt Jérôme Boateng.

BVB muss weiter auf Reus verzichten

BVB-Coach Thomas Tuchel kann dagegen wieder aus dem Vollen schöpfen. Fast alle Verletzten sind wieder da - nur für Marco Reus gab es mal wieder einen Rückschlag. Der seit Mai verletzte Nationalspieler klage über "leichte Fersenprobleme", teilte der BVB mit. Das Comeback als verschoben: "Wir möchten nach seiner sehr langen Ausfallzeit kein Risiko eingehen."