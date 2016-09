Leipzig : Augsburg FCA als Außenseiter beim Aufsteiger

Augsburg geht als Außenseiter in die Partie in Leipzig. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein: Die Sachsen sind der Liga-Neuling und der FCA ist schon seit 2011 dabei. Doch Leipzig ist ungeschlagen und der FCA ist angeschlagen.

Die Fußballer aus der Fuggerstadt waren durchwachsen in die Saison gestartet und konnten erst am vorigen Samstag gegen Darmstadt den ersten Heimsieg feiern (1:0). Die Schwaben um Trainer Dirk Schuster müssen zudem das Fehlen von Jan Moravek und damit den vierten Ausfall im Mittelfeld verkraften. Einen Joker haben die Augsburger aber trotzdem: In dieser Saison sind sie bisher auswärts noch ohne Niederlage.

Chance für Nachrücker

Die langfristigen Ausfälle der drei verletzten Leistungsträger Raul Bobadilla, Caiuby und Dominik Kohr seien "Schläge ins Kontor", sagte Schuster, "aber wir müssen das abfedern. Es ist die Chance für jeden, der bisher nur wenig Einsatzzeit bekommen hat." Gegen RB (Spielbeginn 20.30 Uhr) werden vermutlich Gojko Kacar, Ji Dong-Won und Jonathan Schmid die drei Verletzten in der Startelf ersetzen.

Leipzig auf dem Weg zum Startrekord

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl kann hingegen bis auf den Langzeitverletzten Lukas Klostermann auf seine Bestbesetzung bauen. Leipzig ist nach fünf Spielen in der Bundesliga ungeschlagen und sorgte schon im ersten Heimspiel mit einem 1:0 gegen Borussia Dortmund für Aufsehen. Zudem könnte der Liga-Neuling nun einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen. Sollten sie mindestens Unentschieden spielen, wäre dies eine neue Bestmarke. Als Aufsteiger blieb bisher nur Rot-Weiß Oberhausen 1969 fünf Spiele ohne Niederlage, ehe die erste Pleite folgte. Den Startrekord als Aufsteiger hält allerdings der 1. FC Kaiserslautern (1997/98) mit 19 Punkten aus sieben Spielen.