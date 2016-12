0:0 gegen Fortuna Düsseldorf Würzburg nutzt zahlreiche Chancen nicht

Die Würzburger Kickers hatten zahlreiche Großchancen, ließen diese aber ungenutzt. So reichte es gegen Fortuna Düsseldorf nur zu einem 0:0 - für die Unterfranken das dritte Unentschieden nacheinander.

Bernd Hollerbach zeigte großen Respekt vor Düsseldorf: "Teams von Friedhelm Funkel sind immer gut organisiert. Die Fortuna hat eine homogene Mannschaft, gegen die es schwierig ist, Tore zu erzielen." Und tatsächlich taten sich die Würzburger schwer, das Tor zu treffen. Nach einem zögerlichen Auftakt nahm das Spiel an Tempo zu. Die Unterfranken waren klar die bessere Mannschaft und hatten mehrere Chancen in Führung zu gehen - mehrmals verhinderte das Aluminium ein Tor für die Kickers.

Aufregung herrschte in der 41. Minute: Der Ball lag hinter der Düsseldorfer Torlinie - der Unparteiische Florian Heft gab den Treffer aber nicht. Schröck hatte den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor gezogen. Der Ball rutschte ein wenig unter Torwart Rensing hindurch - schwer zu sehen für das Schiedsrichtergespann. Würzburg drängte weiter auf den Führungstreffer. Die Düsseldorfer Spieler konnten sich bei ihrem Torhüter Michael Rensing bedanken, der mit mehreren Glanzparaden den Kasten sauber hielt. Zweimal scheiterte Elia Soriano an Rensing, einmal Nejmeddin Daghfous - die Würzburger Führung wäre verdient gewesen. In der 85. Minute brachte Soriano aus zwei Metern den Ball im leeren Tor nicht unter.

Würzburger Kickers - Fortuna Düsseldorf 0:0

Würzburg: Wulnikowski - Pisot, Schoppenhauer, Neumann, Kurzweg - Taffertshofer, Diaz - Daghfous (75. Rama), Schröck, Müller (87. Shapourzadeh) - Soriano (86. Königs)

Trainer: Hollerbach

Düsseldorf: Rensing - Julian Koch, Akpoguma, Bormuth, Schauerte - Sobottka, Ayhan - Ferati (61. Yildirim), Bellinghausen - Bebou (90.+2 Iyoha), Hennings

Trainer: Funkel

Schiedsrichter: Florian Heft (Neuenkirchen)

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 10.207

Gelbe Karten: Diaz (4), Taffertshofer - Akpoguma (3), Ayhan (4), Bebou