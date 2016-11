1:1 im Aufsteigerduell Würzburger Kickers verpassen Sieg gegen Aue

In den vergangenen Wochen wurde die Euphorie am Main etwas gebremst. Denn das Team von Bernd Hollerbach konnte nach einem glanzvollen Start in der 2. Bundesliga aus den letzten vier Partien nur noch einen Punkt einfahren, dazu setzte es das Aus im DFB-Pokal. Das Motto: Gegen Mitaufsteiger Aue sollte wieder ein Dreier her.

Eigentor der Sachsen

Die ersten 20 Minuten waren geprägt von zahlreichen Ballverlusten und vielen weiten, ungenauen Schlägen nach vorne. Umso überraschender fiel das 1:0 für die Hausherren in der 23. Minute: Der Ball kam in den Auer Fünfmeterraum, wo es drei Abwehrspieler nicht schafften, die Gefahr abzuwenden. Würzburgs Peter Kurzweg ging agressiv zur Sache, Aues Adam Susac erwischte zwar den Ball, drückte ihn aber ins eigene Tor. Die Unterfranken wachten auf, agierten fortan mutiger und hatten in der 38. Minute das 2:0 auf dem Fuß: Innenverteidiger Sebastian Neumann bekam das Leder 15 Meter vor dem Tor, fackelte nicht lange und zielte ins rechte Eck. Aber Keeper Daniel Haas war auf dem Posten und konnte mit einer Glanzparade klären.

Ausgleich in der 44. Minute

Aue spielte schwach und erzielte trotzdem den Ausgleichstreffer - eine Standardsituation musste helfen: Freistoß hoch auf Steve Breitkreuz, seinen Kopfball konnte Würzburgs Torwart Robert Wulnikowski gerade noch klären. Der Abpraller landete direkt bei Pascal Köpke, der nur noch einschieben musste. Mit neuen Kickern kehrten beide Mannschaften aus der Halbzeitpause zurück. Bernd Hollerbach wechselte gleich zwei Mal: Valdet Rama kam für Rico Benatelli, Joannis Karsanidis ersetzte Sascha Traut. Die Franken wollten den Dreier und spielten weiter eifrig nach vorne, konnten sich aber kaum zwingende Torchancen erspielen.

Mit dem gerechten 1:1 verpassten die Würzburger den Sprung ins vordere Tabellendrittel. Für die Gäste aus Sachsen ist es der erste Punktgewinn nach zuvor vier Pleiten in Serie.