TSV 1860 zieht Konsequenzen Runjaic muss Trainerposten räumen, Bierofka übernimmt

Den Beschluss über die Entlassung soll der Aufsichtsrat in einer Sitzung wenige Stunden nach der Partie getroffen haben. Nach verschiedenen Medienberichten sei die Entscheidung sogar über den Kopf von Geschäftsführer und Sportchef Thomas Eichin hinweg getroffen worden. Runjaic wurde das 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern zum Verhängnis.

Ismaik nicht "100-prozentig glücklich"

Der 45-Jährige war der elfte Trainer, seit Ismaik Ende Mai 2011 beim deutschen Meister von 1966 einstieg. Zunächst soll erneut Klublegende Daniel Bierofka einspringen, der 1860 in der vergangenen Saison vor dem Abstieg gerettet hatte. Damals war er mit einer Ausnahmegenehmigung aktiv, inzwischen hat er immerhin die A-Lizenz.

"Das war nicht so geplant und kommt für mich überraschend. Ich bin von der Entwicklung natürlich nicht erfreut, ich hätte mir gewünscht, dass ein Trainer mal länger bleibt. Die Entscheidung ist so gefallen, ich stehe zur Verfügung. Ich werde das Bestmögliche aus der Mannschaft rausholen." Daniel Bierofka

Eigentlich sollte mit Runjaic mal wieder alles besser werden an der Grünwalder Straße - und doch kommen die Löwen auch in diesem Herbst nicht um den Abstiegskampf herum. Die ambitionierten Löwen, die mit Runjaic den Aufstieg in die Bundesliga anvisiert hatten, hinken den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Mit zwölf Punkten aus 13 Spielen belegen die Münchner Rang 14 - nur ein Punkt fehlt auf den Abstiegsrelegationsplatz. Die Trennung von Runjaic hatte sich bereits abgezeichnet. Präsident Peter Cassalette sagte schon vor dem Lautern-Spiel, Ismaik sei "nicht 100-prozentig glücklich" mit der Situation. Und der Aufsichtsrat mit den Mitgliedern Karl-Christian Bay, Abdelrahman Ismaik, Yahya Ismaik, Cassalette und Heinz Schmidt unter Ismaiks Vorsitz ist ohnehin auf Linie. Eichin jedoch schien Zweifel zu haben. "Wer mich kennt, der dürfte wissen, dass ich das Thema sofort tot machen werde", sagte er nach dem Remis bei Sky über die Trainerfrage.