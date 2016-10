2. Bundesliga 1860 soll sich "den Arsch aufreißen"

VfB Stuttgart : TSV 1860 München (Freitag, 18.30 Uhr)

Trotz der angespannten Personallage seien für die anstehende Partie beim VfB Stuttgart noch genug Spieler fit, "die sich verdammt nochmal den Arsch aufreißen können“, sagte der Münchner Coach im Vorfeld des Spiels. Das enttäuschende 1:3 daheim gegen Fortuna Düsseldorf veranlasste Runjaic aber zur drohenden Feststellung: "Vielleicht hat der eine oder andere den Ernst der Lage nicht erkannt."

"Tugenden wie Kampf und Einsatz dürfen wir trotzdem von den Spielern verlangen." 1860-Trainer Kosta Runjaic

1860-Investor Hasan Ismaik

Noch wichtiger als Auswärtspunkte sei aber der Auftritt des Teams, das Runjaic deutlich umbauen will. Kurzfristig soll Abwehr-Routinier Rodnei in die Startelf rutschen - und das, obwohl der eigentlich noch nicht fit ist. Und langfristig will Runjaic "im Winter einige Nachwuchsspieler ins Trainingslager mitnehmen und Schritt für Schritt etwas aufbauen“. Ob ihm die Vereinsführung und der von der Champions League und einem eigenen Stadion träumende Investor Hasan Ismaik dafür die Zeit geben, bleibt aber mehr als fraglich. In den jüngsten vier Spielzeiten trennte sich 1860 jedes Jahr noch vor November vom Trainer.

"Wir wissen, wie das hier läuft. Ich werde mein Bestes geben." Kosta Runjaic auf die Frage, ob er denn die uneingeschränkte Rückendeckung der Vereinsbosse spüre

Würzburger Kickers : Karlsruher SC (Freitag, 18.30 Uhr)

Bernd Hollerbach kennt dank einer glänzenden Zwischenbilanz seiner Würzburger Kickers solche Probleme wie die seines Münchner Kollegen nicht. Im Gegenteil: Der Aufsteiger geht als Tabellen-Vierter ganz beruhigt in das Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Mit einem Sieg könnten die Franken weiter an den Aufstiegsplätzen knabbern und zugleich ihren Münchner Kollegen den Rücken frei halten: Die Baden-Württemberger rangieren direkt hinter den punktgleichen Löwen auf Rang 15.

Da die Würzburger Basketballer zeitgleich ein Heimspiel austragen, bitten die Kickers die Zuschauer, mehr Zeit für die Anreise ins Stadion einzuplanen.