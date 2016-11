Sandhausen bestraft München Starkes Spiel, doch am Ende verlieren die Löwen

Nach dem 6:2-Erfolg gegen Aue wollten die Löwen den Aufwind im Duell mit dem SV Sandhausen nutzen. Doch die Gastgeber nahmen den Münchnern schon in der ersten Minute den Wind aus den Segeln. Romuald Lacazette verlor den Ball im Mittelfeld, der SVS reagierte blitzschnell. Andrew Wooten schickte Julian-Maurice Derstroff, der wenige Sekunden nach dem Anpfiff mittig zur 1:0-Führung einschob. TSV-Keeper Jan Zimmermann gab dabei keine gute Figur ab.

TSV macht zwei Tore und geht in Führung

Sandhausen machte Dampf und setzte die Münchner früh unter Druck. Doch die Sechziger fingen sich schnell. Nach einer Ecke bekam der SVS das Leder hinten nicht raus. Der Ball fiel Ivica Olic vor die Füße, der seine Chance zum schnellen Ausgleich nutzte. 1:1 nach 12 Minuten. In der 29. dann wieder Olic am Drücker, doch dieses Mal schoss er knapp vorbei. In der 39. dann noch Glück für die Gäste. Wooten köpfte nach einer Flanke von Lucas Höler ein. Doch Schiedsrichter Robert Kampka entschied auf Abseits - allerdings eine ganz enge Kiste. Die Quittung kam promt: München dreht die Partie - Ohis Felix Uduokhai machte das 2:1.

Sandhausen gleicht aus und zieht davon

Nach der umkämpften ersten Hälfte, begann der zweite Teil etwas ruhiger. Die Teams ohne den vorher gezeigten Elan zurück auf dem Rasen, dafür wurden die Zweikämpfe aggressiver geführt. Mölders (52.) kassierte Gelb. München mauerte, Sandhausen übernahm die Initiative und wurde belohnt. Zimmermann konnte den Schuss nach einer Ecke noch abwehren, doch Maximilian Wittek brachte den Ball nicht schnell genug aus der Gefahrenzone. Daniel Gordon (65.) staubte ab und machte das 2:2. SVS-Tormann Marco Knaller parierte im Gegenzug eine gefährlichen Schuss von Florian Neuhaus. Dann bestrafte Andrew Wooten die schlechte Abwehrleistung der Löwen nach einer Flanke mit der 3:2-Führung für Sandhausen. Die Gastgeber investierten in der zweiten Hälfte mehr und gingen verdient als Sieger vom Platz.