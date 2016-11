2:1-Sieg in Sachsen Nürnberg bestraft Aue eiskalt

Als Matchwinner ging Kevin Möhwald hervor. Er brachte die Franken kurz vor dem Pausenpfiff in Führung und legte mit dem Kopf zum Siegtreffer durch Guido Burgstaller auf. Nürnberg hatte sich durch den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer der Sachsen nicht aus dem Konzept bringen lassen. Mit dem fünften Sieg in den letzten sechsten Spielen klettert der Club nach Oben und schnuppert an den Spitzenplätzen.

Nürnbergs Führungstreffer wie aus dem Nichts

In der 11. Minute hatte Jakub Sylvestr immerhin die erste Möglichkeit für den Club, aber sein raffinierter Schlenzer verfehlte das Tor der Auer nur knapp. Zehn Minuten später versuchte sich Kevin Möhwald mit einem Distanzschuss, verzog diesen aber deutlich. Ebenso fehlte es bei den Erzgebirglern an der spielerischen Linie und Präzision. Zudem wehrte sich der Club im Mittelfeld erfolgreich gegen die Angriffsversuche der Hausherren. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff verhinderte der Abseitspfiff den möglichen Führungstreffer für Aue. Eine Minute vor der Pause zeigten sich die Nürnberger hingegen eiskalt und Kevin Möhwald verwandelte zum 1:0-Halbzeitstand für den Club.

Ausgleich ebenso überraschend, Nürnberg schlägt aber zurück

Nürnberg erhöhte den Druck. Aue kam nur noch selten aus der eigenen Hälfte heraus. Doch die Franken konnten die Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen. Als es fast so schien, als ob den Sachsen die Ideen komplett ausgingen, traf Nicky Adler zum 1:1-Ausgleich. Nach einer Stunde war die Partie wie auch die folgenden Spielanteile wieder ausgeglichen. Aue versuchte mehr, aber Nürnberg hielt dagegen. Miso Brecko erhielt die gelbe Karte für ein taktisches Foul. Guido Burgstaller erlöste die Franken in der 78. Minute, er staubte nach einem Kopfball von Möhwald zum 2:1-Führungstreffer ab.