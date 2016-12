Club verliert gegen Sandhausen Ein Tag zum Vergessen für die Nürnberger

Für den Club-Trainer Alois Schwartz war es "kein normales Spiel". Mit dem 1. FC Nürnberg traf er auf seinen Ex-Klub SV Sandhausen. Für angeblich rund 400 000 Euro Ablöse kauften die Nürnberger Schwartz aus seinem bis Ende Juni 2018 gültigen Vertrag beim SV Sandhausen heraus. Und es sollte wirklich kein "normales Spiel" werden.

Die Nürnberger waren in allen Belangen überlegen. In der 13. Minute fehlten nur Zentimeter zur Führung: Ein Kopfball von Kevin Möhwald ging knapp über das Tor. Sandhausen wirkte in der Abwehr unorganisiert, offensiv war von den Gästen wenig zu sehen. In der 27. Minute klärte SVS-Torwart Marco Knaller einen Ball von Edgar Salli, der Nachschuss von Hanno Behrens verfehlte den Kasten knapp. Im Gegenzug gab's die unverdiente Führung für Sandhausen - Fehlpass von Nürnbergs Laszlo Sepsi, Sandhausens Moritz Kuhn kam beim folgenden Konter über rechts und legte den Ball perfekt auf Andrew Wooten, der nur noch einschieben musste.

Dezimierte Gäste düpieren Nürnberger

Und es sollte in der zweiten Halbzeit noch frustrierender für die Nürnberger werden: Kurz vor der Pause sah Sandhausens Stefan Kulovits nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Doch selbst die Überzahl konnten die Franken nicht ausnutzen. In der 56. Minute erhöhte Philipp Klingmann auf 0:2. Der Club zeigte sich danach fahrig. Daniel Lukasik machte mit seinem Treffer in der 76. Minute alles klar - ein Tag zum Vergessen in Nürnberg. Da ändert auch der sehenswerte Anschlusstreffer von Guido Burgstaller nichts (82.).

1. FC Nürnberg - SV Sandhausen 1:3 (0:1)

Nürnberg: Kirschbaum - Brecko, Hovland, Bulthuis, Sepsi - Behrens (63. Teuchert), Petrak - Salli (46. Matavz), Möhwald, Kempe - Burgstaller

Trainer: Schwartz

Sandhausen: Knaller - Klingmann, Gordon, Kister, Roßbach - Linsmayer, Kulovits - Kuhn (66. Karl), Höler (89. Sukuta-Pasu), Vollmann (46. Lukasik) - Wooten

Trainer: Kocak

Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve)

Tore: 0:1 Wooten (28.), 0:2 Klingmann (55.), 0:3 Lukasik (76.), 1:3 Burgstaller (82.) Zuschauer: 25.250

Gelb-Rote Karte: Kulovits wegen wiederholten Foulspiels (42.)

Gelbe Karten: Salli (3), Behrens (4) - Linsmayer (2), Höler (2)