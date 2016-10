1. FC Nürnberg Club-Siegesserie hält auch gegen Hannover

Beim 1. FC Nürnberg ist der katastrophale Saisonstart endgültig vergessen: Gegen Aufstiegstopfavorit Hannover 96 gewann der Club mit 2:0 (2:0) - durch den vierten Sieg in Folge katapultiert sich der FCN auf Tabellenplatz acht.

Ein Abstaubertor von Leihspieler Tim Matavz und ein präziser Kopfball von Torjäger Guido Burgstaller stellten vor 27.387 Zuschauern die Weichen gegen einen starken Gegner frühzeitig auf Sieg. Was an den ersten Spieltagen partout nicht klappen wollte, das funktioniert jetzt beim 1. FC Nürnberg, der einige schöne Spielzüge zeigte und seine Torchancen eiskalt nutzte. Nun kann die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz mit viel Selbstvertrauen auch die Pokalpartie gegen den FC Schalke 04 angehen.

Von Beginn an präsentierten sich die Club-Profis hellwach und angriffslustig. Kein großes Abtasten, es ging gleich nach vorne. Und die Belohnung folgte prompt: Eine scharfe und flache Hereingabe von Tobias Kempe konnte 96-Keeper Samuel Sahin-Radlinger nicht festhalten. Tim Matavz reagierte am schnellsten und staubte zur frühen Führung ab.

Perfekter Konter leitet die Vorentscheidung ein

Ein paar Minuten zeigten sich die Gäste geschockt von dem frühen Rückstand. Doch dann war schnell zu sehen, dass Hannover zurecht zu den Aufstiegsfavoriten gezählt wird. 96 drängte azuf den Ausgleich, allerdings ohne sich die ganz großen Torchancen herauszuspielen. Die beste Gelegenheit verpasste der Ex-Fürther Edgar Prib, dessen Freistoß aus 17 Metern haarscharf am Tor vorbei ging. Wie es besser geht, zeigte in der 21. Minute der Club bei einem blitzsauberen Konter: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld flankte Kevin Möhwald perfekt auf Burgstaller, der per Kopf sein achtes Saisontor markierte - 2:0.

Kirschbaum lenkt Elfmeter an den Pfosten

Hannover mühte sich weiter, vor der Pause passierte allerdings nichts mehr. Nach dem Wechsel war es der eingewechselte Martin Harnik, der erstmal Club-Torwart Torsten Kirschbaum prüfte. Doch der reagierte klasse. Danach verflachte die Partie zusehends. Der Club tat nicht mehr als nötig, 96 konnte nicht - bis zur 72. Minute: Miso Brecko legte Felix Klaus im Strafraum, doch den fälligen Elfmeter von Miiko Albornoz lenkte Kirschbaum an den Pfosten. Damit war den Gästen der Zahn endgültig gezogen.

1. FC Nürnberg - Hannover 96 2:0 (2:0)

Nürnberg: Kirschbaum - Brecko, Hovland, Bulthuis (52. Mühl), Sepsi - Petrak, Behrens - Kempe (90.+2 Kammerbauer), Möhwald (68. Leibold), Burgstaller - Matavz. - Trainer: Schwartz

Hannover: Sahin-Radlinger - Sorg (46. Felipe), Anton, Strandberg, Albornoz - Bakalorz, Salif Sane - Klaus, Maier (67. Karaman), Prib - Sobiech (46. Harnik). - Trainer: Stendel

Tore: 1:0 Matavz (4.), 2:0 Burgstaller (21.)

Bes. Vorkommnis: Kirschbaum hält einen Foulelfmeter von Albornoz (73.)

Zuschauer: 27.387

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Müllheim)