Abhängen mit den Stars Acht Livestreams, die kreativ mit dem Corona-Lockdown umgehen

Corona macht erfinderisch: die abgesagten Konzerte treffen die meisten Kulturschaffenden finanziell sehr hart - aber viele Musiker*innen haben sich neue Wege einfallen lassen, um mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben. Bei Facebook, Instagram, Twitch und YouTube streamen viele Bands und DJs Konzerte, Live-Sets und Einblicke in die Isolation. Das ist super schön und hilft ungemein, die Zeit daheim zu überbrücken. Manche Acts lassen sich aber auch was ganz Besonderes einfallen. Wir haben euch aus dem mittlerweile doch riesigen Angebot einige spektakuläre Perlen rausgesucht, die ihr vielleicht noch nicht kennt.

1. Gesangsunterricht von Charli XCX und Tove Lo

Wer aus dem Lockdown als Superstar zurück kommen will, dem seien die Insta-Livestreams von Charli XCX zu empfehlen. Fast täglich hat die Sängerin sich einen Gast in den Stream eingeladen, mit dem sie den UserInnen die tollsten Sachen beibringt. Man kann mit Zara Larsson Schminken, mit dem Multimedia-Künstler Lucas David zeichnen oder mit Tove Lo singen lernen. Get ready for the After-Lockdown-Party!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Charli XCX and Tove Lo Instagram Live 3/30

2. Flötenmeditation mit Lizzo

Freund*innen der inneren Mitte wollen wir den Instagram-Channel unserer Lieblingsflötistin (ja, das ist das richtige Wort) Lizzo ans Herz legen. Die amerikanische Sängerin hat für die Corona-Krise das Instrument gewechselt und bietet online Meditationen mit Querflöte an. Kein Witz. Zur Auffrischung des in diesen Tagen so strapazierten Qis kann so eine Flöte sicher wahre Wunder wirken.

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. lizzobeeating A practice in connectivity during this social distance. Please enjoy.

3. Beat-Battles auf ZOOM mit Skepta

Wer sich nicht traut Skepta im real Life zu battlen, bekommt jetzt online eine Chance. Bei ZOOM tritt der britische Grimestar in "Beat Battles" jetzt gegen seine Gegner an. Die Sache läuft so: eins gegen eins, jeder spielt dem anderen abwechselnd seine besten Tracks oder Beats vor und die Follower entscheiden in den Kommentaren, wer das Battle gewinnt. Behaltet unbedingt auch Skeptas Insta-Channel im Auge.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Skepta VS Jae 5 IG Live Sound Clash - Tune Fi Tune

4. One World Together At Home Festival

Für Festivals schaut es ja dieses Jahr eher düster aus - aber hey, es gibt sie auch als Stream! Das größte Online-wir-bleiben-zuhause-und-schauen-in-Jogginghose-Event ist das "One World Together At Home Festival". Es findet am 18. April statt, Lady Gaga und Elton John organisieren es, und auftreten werden unter anderem Billie Eilish, John Legend und Paul McCartney. Die gesammelten Einnahmen gehen an die Heiligen, die landauf landab gerade in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten. Gute Sache!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. One World: Together at Home

5. Zuhause mit Sido

Das Konzept ist einfach, aber genial: Sido sitzt zuhause auf seinem Sofa, skypt mit seinen Kumpels und lässt uns alle zusehen. Locker flockig plaudert er mit Teddy Teclebrhan, Paul Ripke, Tanzverbot, Desirée Nick oder Homie Kurt Krömer, und es ist maximal unterhaltsam. Falls es im deutschen Fernsehen jemals wieder eine große Samstagabendshow geben sollte und die noch nicht besetzt ist, denkt an Paul Hartmut Würdig!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Antoine skyped mit Sido über gemeinsame Musik und Händewaschen | Zuhause mit Sido

6. Ein Schwank aus Miley Cyrus’ Jugend

Wer schon immer mal wissen wollte, was Miley Cyrus als Teenagerin abseits des Disney-Channel so getrieben hat, welche Girls und Boys sie hot findet oder generell, was in ihrem Leben so los ist, kann das jetzt jeden Tag live erfahren. JEDEN TAG! Die Sängerin streamt sich mit wechselnden Talkgästen live bei Instagram - und die haben es in sich: Ellen DeGeneres, Selena Gomes, Emily Osment, Rickey Thompson, Demi Lovato. Beste Unterhaltung!

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. mileycyrus @theellenshow, @rickeythompson, @emilyosment @wagmorpets join Bright Minded: Live with Miley @ 11:30 am PT Mon-Fri on instagram! Connecting w/ special guests discussing how to stay LIT with love in dark times! 🌈

7. Eine globale Gesangsmeditation

Schon wieder Meditation? Aber diesmal ohne Flöte! "The World Wide Tuning Meditation" ist ein ZOOM-Projekt, das Menschen aus aller Welt zusammen singen lässt. Hunderte machen schon mit, alle singen denselben Ton. Das soll beruhigen und eins werden lassen mit der Welt. Jeden Samstag, Solidarität on E, einfach googlen und ausprobieren.

8. Rex Orange County singt eure Lieblingslieder

Ein Sänger ist keine Juke-Box - mit einer Ausnahme: der wunderbare Rex Orange County singt in diesem Livestream eure Liederwünsche - und das macht er ziemlich gut. Checkt seinen Instagram-Channel und schlagt ihm einfach mal einen Song vor.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Rex Orange County "Free Concert" on Instagram Live Thursday 19th March 2020

Sendung: PULS am 09.04.2020 - ab 19.00 Uhr