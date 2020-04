Support your local Lieblingsact PULS unterstützt die heimische Musikszene mit Maßnahmenpaket

Geschlossene Konzerthallen, abgesagte Konzerte – das Corona-Virus stellt Musiker*innen vor finanzielle und damit existenzielle Herausforderungen. Mit einem Gesamtangebot an Aktionen unterstützt PULS die heimische Musikszene.

Was tun, wenn Bars, Clubs und Konzerthallen geschlossen sind? Das Corona-Virus hat die Kultur- und Musikszene hart getroffen. Die Ausgangsbeschränkungen und Veranstaltungsverbote gefährden nicht nur die Existenz vieler Clubs und Konzertveranstalter, sondern auch die vieler Musiker*innen, die ihren Großteil der Einnahmen aus Konzerttickets und Merch-Verkäufen bei Auftritten erwirtschaften. Geld, mit dem Künstler*innen gerechnet haben - und das erstmal nicht kommt. PULS unterstützt die heimische Kultur- und Musikszene in dieser schwierigen Zeit mit einem Gesamtangebot an Maßnahmen und Aktionen.

Konzert-Livestreams von Initiativen und Künstler*innen

Dank der vielen Musik-Livestreams auf Social Media kommen Konzert-Abende einfach zu uns ins Wohnzimmer. Auf der ganzen Welt haben sich Kollektive gebildet, die Livestreams anbieten, über die man Künstler*innen in dieser schwierigen Zeit supporten kann. Bands können so trotzdem spielen und DJs auflegen. Alles kostenlos. Wer möchte, kann Geld spenden und somit dem Lieblingsact, Lieblingsclub und allen Menschen, die im Kulturbetrieb ihr Geld verdienen, ein bisschen helfen. PULS bewirbt einige Initiativen der lokalen Kultur- und Musikszene im Radio, auf der Webseite und auf den eigenen Social Media-Kanälen. Hier findet ihr eine Übersicht, welche Livestreams wir in nächster Zeit besonders empfehlen:

50% Musik von heimischen Acts im PULS-Radioprogramm

Die Förderung von Newcomer*innen aus Bayern und Deutschland ist für PULS eine Herzensangelegenheit. Die Ausgangsbeschränkungen treffen kleine Acts gerade besonders hart. Jetzt ein Albumrelease? Ungünstiges Timing. Eine Tour? Unmöglich. Festival-Gigs im Sommer? Unsicher. Ab 9. April 2020 spielt PULS im Radioprogramm mehr Musik von heimischen Künstler*innen. Damit setzt PULS ein klares Zeichen für die Musikszene aus dem deutschsprachigen Raum und gibt Künstler*innen aus Deutschland, Österreich und Schweiz mehr Airplay und Reichweite.

PULS Musiknächte im BR Fernsehen

PULS übernimmt ab Donnerstag, 16. April 2020, vier Nächte im BR Fernsehen und sendet die besten PULS Live Sessions und Konzertmitschnitte von PULS-Events. In den Sendungen zeigt PULS eine Auswahl an vielversprechenden lokalen Acts aus Bayern und erfolgsverdächtigen Newcomer*innen aus dem deutschsprachigen Raum sowie Festival-Highlights aus den vergangenen Jahren. Sendezeit, Reichweite und Aufmerksamkeit – mit den Musiknächten bietet PULS den jungen Künstler*innen eine reichweitenstarke Plattform und zeigt damit Solidarität für die heimische Musikszene. Hier findet ihr eine Übersicht über die Sendetermine:

Die PULS Musiknächte im BR Fernsehen Donnerstag, 16. April:

23:45 Uhr: Startrampe: Unterwegs mit der Post-Wave-Band Fibel aus Mannheim

00:15 Uhr: Startrampe Spezial: Die schönsten Live Sessions von PULS (Folge 1)

01:15 Uhr: PULS Open Air 2019: Giant Rooks

02:15 Uhr: PULS Festival 2018: Leoniden und Ilgen-Nur

03:15 Uhr: Startrampe Live 2018: Alice Merton und Rikas

04:15 Uhr: PULS Festival 2018: Cosma Joy und Impala Ray



Donnerstag, 23. April:

23:45 Uhr: Startrampe: Unterwegs mit der Folk-Pop-Band Provinz

00:15 Uhr: Startrampe Spezial: Die schönsten Live Sessions von PULS (Folge 2)

01:15 Uhr: PULS Open Air 2019: Mine und Alli Neumann

02:15 Uhr: PULS Open Air 2017: Bilderbuch

03:15 Uhr: PULS Festival 2016: Drangsal und Isolation Berlin

04:15 Uhr: PULS Festival 2017: IDLES und Gurr



Donnerstag, 30. April:

00:15 Uhr: Startrampe: Mit dem Hype-Producer BLVTH von Berlin nach Tel Aviv (1/2)

00:45 Uhr: Startrampe Spezial: Die schönsten Live Sessions von PULS (Folge 3)

01:45 Uhr: PULS Open Air 2019: Dicht & Ergreifend

02:45 Uhr: PULS Open Air 2019: BHZ und Serious Klein

03:45 Uhr: PULS Festival 2017: Megaloh und das Münchner Rundfunkorchester

04:45 Uhr: PULS Festival 2017: Meute und LUX x Cap Kendricks x Tom Doolie



Donnerstag, 7. Mai:

00:15 Uhr: Startrampe: Mit dem Hype-Producer BLVTH von Berlin nach Tel Aviv (2/2)

00:45 Uhr: Startrampe Spezial: Die schönsten Live Sessions von PULS (Folge 4)

01:45 Uhr: PULS Open Air 2019: AnnenMayKantereit

02:45 Uhr: PULS Open Air 2017: Mighty Oaks und Voodoo Jürgens

03:45 Uhr: PULS Festival 2018: The Whiskey Foundation und Me + Marie

04:45 Uhr: PULS Open Air 2017: Milliarden und Von Wegen Lisbeth

