Nürnberg Pop 2019 Fünf Bands aus Franken, die ihr auf dem Schirm haben solltet

LIONLION – Oceans Rise

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. LIONLION - Language (Official Video)

LIONLION sind die Zwillingsbrüder Michael und Matthias Rückert. Ihr Markenzeichen sind aufwändige Musikvideos, die moderne Architektur und minimalistisches Design mit Indie-Rock verbinden. Michael und Matthias kümmern sich dabei um alles selbst, von der Idee bis zur Umsetzung an ungewöhnlichen Drehorten wie historischen Schwimmbädern oder modernen Villen im Bauhaus-Stil. Das beschert LIONLION regelmäßig zehntausende Klicks auf YouTube und darüber hinaus einen prall gefüllten Kalender mit Konzerten von Amsterdam bis London. Denn auch live überzeugen die Nürnberger: Die Melodien sind eingängig und die Songs episch arrangiert als würden Keane und Muse eine Liaison eingehen. LIONLION bringen also alles mit, um berühmt zu werden: Talent, tolle Musikvideos und einen klaren Plan, wo es mit der Band hingehen soll.

Goodbye Loona – Stories I’ve Written

Von Kapstadt bis Köln, von Tel Aviv bis Tromsø – alle lieben Wohnzimmerkonzerte! Gut für Goodbye Loona aus Nürnberg, denn die haben sich mit ihren gefühlvollen und großartig arrangierten Songs vor allem auf Wohnzimmer-Konzerten im deutschsprachigen Raum schnell eine treue Fanbase erspielt – obwohl sie sich erst im September 2018 gegründet haben. Ihre Debüt-EP nehmen Philipp, Marina und nochmal Philipp im Herbst auf und reisen dafür nach Irland zum Produzenten Orri McBrearty, der unter anderem schon mit dem irischen Singer-Songwriter Foy Vance zusammengearbeitet hat. Anschließend zieht es Goodbye Loona weiter nach England ins gelobte Land des Songwriter-Pop, wo sie im November eine Tour spielen.

Maffai – Geisterstunde

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Maffai - Geisterstunde (Official Video)

Maffai haben sich erst 2018 gegründet – aber ihr ansteckender Indie-Post-Punk hat sich schnell herumgesprochen. Ihr Demo-Tape schaffte es auf Anhieb als "Demo des Monats" ins Visions-Magazin und kurz darauf ging es gleich auf Tour – unter anderem mit Love A, wo auch die letzte Reihe gemerkt hat: Diese vier Jungs haben ultra viel Bock, live zu spielen. So ist auch das bekannte Independent-Label Audiolith auf sie aufmerksam geworden und kümmert sich seit diesem Jahr um die Konzerte und Festivalgigs der drei Jungs aus Nürnberg und Würzburg. Im Oktober erscheint mit "Zen" ein ziemlich beeindruckendes Debütalbum. Maffai sind eine Band der Gegensätze. Sie klingen schroff und eingängig zugleich. Punk trifft auf Pop, kryptische Texte auf den 80s-Post-Punk-Sound von Drangsal. Die Gitarren sind schrammelig, die Basslines treibend und die Refrains perfekt dafür geeignet, sie mit geballter Faust in der Luft mitzusingen.

Like Lovers - People Shaped Mirrors

Eigentlich arbeitet Jan Kerscher ziemlich erfolgreich als Musikproduzent und betreibt das Tonstudio Ghost City Recordings im fränkischen Seenland, in dem schon Acts wie Tristan Brusch, Marathonmann und Jennifer Rostock ihre Songs geschrieben haben. Für sein Soloprojekt Like Lovers wechselt Jan Kerscher die Seiten – vom Produzenten zum Musiker. Er komponiert die Songs, schreibt die Texte und spielt auch alle Instrumente selbst ein. Sein Debütalbum "Everything All The Time Forever" ist im September erschienen und hat Like Lovers schon den einen oder anderen Vergleich mit Bands wie Radiohead und Björk eingebracht. Sein komplexer Sound strotzt nur so vor Experimentierfreude – kein Wunder also, dass man ein bisschen Zeit braucht, um sich mit den vielen Details der Songs anzufreunden. Umso tiefer und enger wird aber dann die Bindung zu Like Lovers – und wie wir wissen hat so jemand wie Thom Yorke die treueste Fangemeinde seit den Beatles.

schubsen - Ein Versprechen, kein Versprechen

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. schubsen - Ein Versprechen, kein Versprechen (offizielles Video)

Neulinge im Musikbusiness sind schubsen eigentlich nicht. Hinter der Band verbergen sich vier Musiker, die bei Robocop Kraus, Wings Of Love und Reflekta Reflekta gespielt haben. Schubsen war eigentlich nur ein Gag-Projekt – aus dem aber mittlerweile ein Dauerzustand geworden ist. Wie Robocop Kraus spielen auch schubsen Post-Punk, aber mit deutlich wuchtigeren Gitarren. schubsen zeichnen ein eher düsteres Bild voll von halbleeren Gläsern, grauem Beton, tristem Alltag und kahlen Bäumen. Dieses Feeling hat eine klare Botschaft: Mit der Gesellschaft stimmt irgendetwas nicht. Mit "Stühle rücken in Formation" bringen schubsen 2019 ihr zweites Album heraus, das laut, wütend und klug getextet ist. Diese Band muss man für ihre dunkelgraue Stimmungsmusik einfach abfeiern.

