Band der Woche // Like Lovers Pop mit Weltuntergangscharme

Musikproduzent Jan Kerscher betreibt das Tonstudio Ghost City Recordings im fränkischen Seenland. Als Like Lovers hat der Multiinstrumentalist die Seiten gewechselt und bringt jetzt sein Debütalbum heraus.

Was man wissen muss...

Eigentlich arbeitet Jan Kerscher ziemlich erfolgreich als Musikproduzent und betreibt das Tonstudio Ghost City Recordings. Das ist für viele bekannte Bands zum musikalischen Mekka geworden – Tristan Brusch, Marathonmann oder Jennifer Rostock haben hier ihre Songs geschrieben oder aufgenommen. Als Like Lovers wechselt Jan Kerscher die Seiten - vom Produzenten zum Musiker.

Für die aktuelle Platte…

… hat Jan Kerscher knapp fünf Jahre gebraucht. Bei seinem Soloprojekt Like Lovers hat er als Allrounder gearbeitet. Er hat die Songs komponiert, die Texte geschrieben und auch alle Instrumente selbst eingespielt. „Everything All The Time Forever“ ist das Ergebnis vieler nächtlicher Aufnahmesessions, die er neben seinem Hauptjob als Musikproduzent gestemmt hat.

Mögen wir, weil...

… Like Lovers ein sperriges erstes Album geschrieben hat – musikalisch und thematisch. Es geht um Beschleunigung, den Selbstoptimierungsdrang der Menschen und die Suche nach den Gründen für diese Entwicklungen. „Everything All The Time Forever“ soll dafür ein paar Denkansätze liefern.

Musik für...

… Leute, die eher auf einen komplexeren Sound stehen. Kein Wunder, dass Jan Kerscher vor allem auf experimentierfreudige Bands und Künstler*innen wie Radiohead, Björk oder Jeff Buckley steht. Passend dazu nennt er seine Musik „Post-Songwriter Experimental Love Soundtrack“ - oder etwas einfacher: Pop mit Weltuntergangscharme. Die Apokalypse könnte jedenfalls nicht schöner klingen als bei Like Lovers.

Sendung: PULS, 02.09.2019 - ab 10.00 Uhr