Vorgestellt // Calpurnia Mehr als der Zeitvertreib eines Kinderstars

"Jake: Am ehesten würde ich 'Dark Side Of The Moon' von Pink Floyd mit auf eine einsame Insel nehmen, weil sie so abwechslungsreich ist.



Finn: Aber sie würde dich so traurig machen.



Jake: Nein, sie macht einen glücklich, sie beruhigt und es gibt so viel zu entdecken, dass es nie langweilig wird. Und es gibt kein Album, das ein besseres Ende hat.



Ayla: Außerdem passt es perfekt zu 'Kaufhaus Cop 2'."