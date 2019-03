Video-Roundup im Januar Die fünf besten Musikvideos aus Bayern

Sehen: Im Musikvideo der Züricher Künstlerin Cora Piantoni begleitet die Kamera einen Hund durch eine Großstadt. An der Leine tapst der kleine Spitz in "Being Water" hilflos über Zebrastreifen und Einkaufsstraßen. Was ein Hundeleben.



Hören: Klassischer Lali-Puna-Sound. Geschmackvolle Gitarrenmusik. Verträumt traurig bis melancholisch traurig.



Fragen: Who let the dogs out? Who? Who? Who? Who? Who?