Musiker*innen auf Entzug Wenn die Bandprobe wegen Corona ausfallen muss

"Unser Proberaum ist unser Tempel. Er ist einfach ein Riesenwohnzimmer mit Musikinstrumenten, einem kleinen Studio und einem Kühlschrank - das ist alles, was wir brauchen. Wir sind auch noch direkt am See und zudem haben wir das große Glück, dass wir rund um die Uhr Krach machen können und es stört überhaupt keinen. Wir verbringen auch abseits der Band hier oft Zeit, es ist einfach unser Rückzugsort, unser Heiligtum. Was wir wirklich am meisten am Proben vermissen, ist - und das mag ein bisschen esoterisch klingen - der Zauber, der in der Luft liegt, wenn wir gemeinsam im Proberaum Musik machen. Dieses gemeinsame Musikzieren findet einfach gerade nicht statt und auch die Online-Plattformen können nicht übertragen, wie es in der echten Welt ist."