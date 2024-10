Zypern aktiviert Plan für Evakuierungen aus dem Libanon

Nikosia: Zypern hat einen Plan in Kraft gesetzt, um die Evakuierung von Bürgern aus der EU und anderen Staaten aus dem Libanon zu unterstützen. Die Inselrepublik ist das EU-Land, das mit 250 Kilometern Entfernung am nächsten zu Israel liegt. Der Plan ist, Fähren einzusetzen, falls der Flughafen von Beirut wegen der Kämpfe schließen mus. Die Ausreisewilligen sollen dann aus dem Libanon in die zyprischen Hafenstädte Limassol oder Larnaka gebracht werden. Auf diesen Routen wurden seit Beginn des Gaza-Kriegs bereits mehrere Menschen in Sicherheit gebracht. Der Evakuierungsplan mit dem Namen "Hestia" sieht vor, dass die Geflohenen vorübergehend in Zelten, Schulen und Hotels untergebracht werden, bis sie in ihre Heimatländer weiterfliegen. Spanien hat angekündigt, dass es rund 350 seiner Staatsbürger aus dem Libanon ausfliegen will. Laut Außenminister Albares befinden sich etwa 1000 Spanier im Libanon.

