Zwischenfall bei Trump-Auftritt in Pennsylvania

Washington: Bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Donald Trump im US-Bundesstaat Pennsylvania hat es einen dramatischen Zwischenfall gegeben. Während der Rede Trumps war ein Knall zu hören, möglicherweise wurde ein Schuss abgefeuert. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner wurde von Personenschützern in Sicherheit gebracht. Möglicherweise wurde Trump verletzt, er soll am Ohr geblutet haben. Zugleich reckte er aber die Faust in die Luft. Mehr ist noch nicht bekannt. Die Wahlkampfveranstaltung fand in der Kleinstadt Butler statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2024 01:00 Uhr