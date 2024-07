Zwischen Israel und der Hisbollah droht nach Angriff auf Kinder ein Krieg

Tel Aviv: Nach einem tödlichen Raketenangriff auf die Golanhöhen droht zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz ein Krieg. UN-Vertreter riefen beide Seiten zu größtmöglicher Zurückhaltung auf. Sie warnten vor einem Flächenbrand, der die ganze Region in eine unvorstellbare Katastrophe stürzen könnte. Am Abend hatten Raketen die von Israel besetzten Golanhöhen getroffen. Dabei sind nach israelischen Angaben zwölf Kinder und Jugendliche gestorben, die zusammen Fußball gespielt hatten. Das israelische Militär macht die Hisbollah für den Angriff verantwortlich. Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine harte militärische Antwort an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2024 04:00 Uhr