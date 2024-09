Zweiter entflohener Straftäter aus Straubing wird gefasst

Graz: Fahndungserfolg in Österreich: In der Steiermark ist ein zweiter entflohener Straftäter aus Niederbayern gefasst worden. Nach einem Zeugenhinweis nahm ihn die Polizei laut eigenen Angaben in einem Wald in der Nähe von Graz fest. Der Mann ist in Haft. Vor gut einer Woche war schon ein weiterer flüchtiger Straftäter in der Steiermark gefasst worden. Insgesamt waren Mitte August vier Straftäter aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen. Sie hatten einen Mitarbeiter überwältigt und mit dem Tod bedroht, um zu erzwingen, dass die Pforte geöffnet wird. Die Straftäter sind wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten im Maßregelvollzug in Straubing und gelten als gefährlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 01:00 Uhr