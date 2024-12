Zwei Verletzte bei Unfall nach Autorennen in München

München: Ein verbotenes Autorennen in der Münchner Innenstadt hat gestern Abend zu einem Unfall geführt. Drei Männer zwischen 18 und 26 Jahren rasten in drei Autos über die Lindwurmstraße, wobei eines der Wagen nach rechts über den Randstein abgedrängt wurde und auf dem Gehweg zum Stehen kam. Anschließend stießen die beiden anderen Fahrzeuge zusammen. Einer der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt, die Feuerwehr musste das Dach des Autos abschneiden, um die beiden zu befreien und in die Klinik zu bringen. Die Schätzungen über die Höhe des Sachschadens gehen von rund 50.000 Euro bis in einen niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 20:00 Uhr