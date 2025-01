Zwei Tote bei Gewalttat in Aschaffenburg

Aschaffenburg: Bei einem Messerangriff im Schöntal Park sind zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei bestätigt hat, wurden außerdem zwei weitere Menschen schwer verletzt. Nach BR-Informationen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der Bahnverkehr am Aschaffenburger Südbahnhof ist vorübergehend eingestellt, weil der Tatverdächtiger offenbar versucht hatte, über die Gleise zu fliehen. Zu den Hintergünden ist bislang nichts bekannt. Der neun Hektar große Park Schöntal in Aschaffenburg wurde weiträumig abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht mehr. Im November hatte die Polizei den Park in Teilen als "gefährlichen Ort" eingestuft, an dem vor allem Straftaten im Drogenmilieu verübt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2025 13:45 Uhr