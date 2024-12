Zwei russische Öltanker vor der Krim in Seenot geraten

Moskau: Vor der ukrainischen Halbinsel Krim sind zwei russische Öltanker in Seenot geraten. Wie der russische Zivilschutz mitteilte, ist eins der Schiffe in der Meerenge von Kertsch auf eine Sandbank aufgelaufen. Das zweite treibt führerlos im Meer. Hubschrauber und Schleppschiffe seien zur Rettung der Mannschaften im Einsatz. Bisher wurde ein Besatzungsmitglied tot geborgen. Vier weitere werden vermisst. Insgesamt waren 29 Menschen auf den beiden Schiffen. Augenzeugen berichteten, dass einer der Tanker in der Mitte durchgebrochen ist. Nach Angaben der Behörden ist eine größere Menge Öl ausgetreten, es habe sich ein Ölteppich gebildet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 15:00 Uhr