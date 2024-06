Zwei Polizisten werden bei AfD-Protesten schwer verletzt

Essen: Bei ihrem Einsatz während einer Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Essen sind zwei Polizisten schwer verletzt worden. Sie waren Teil einer Gruppe der Bereitschaftspolizei, die einem AfD-Delegierten Geleitschutz in Richtung der Grugahalle gaben. Dabei wurden sie laut Polizei von unbekannten Tätern gegen den Kopf getreten und noch am Boden liegend mit Tritten traktiert. Sieben weitere Beamte wurden demnach leicht verletzt. Die Täter entkamen in der Menschenmenge. Bei ihrem Parteitag hat die AfD die Co-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Chrupalla erklärte, die tätlichen Angriffe auf Polizisten hätten den Parteitag - so wörtlich - verdorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 21:00 Uhr