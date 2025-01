Zwei Menschen sterben in Bayern bei Autounfällen wegen Blitzeis

Landshut: Bei einem Verkehrsunfall nach Blitzeis ist auf der A92 ein Mensch ums Leben gekommen. Sein Auto war auf der Fahrbahn in Richtung Deggendorf nach der Anschlussstelle Moosburg-Nord gegen einen querstehenden Lastwagen geprallt. Auch auf der A3 in Richtung Regensburg ist ein Autofahrer bei einem Glätteunfall gestorben. In Mittelfranken musste eine Frau nach einer Kollision ihres Wagens auf der A6 ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch an vielen weiteren Orten in Bayern gab es Unfälle und Behinderungen wegen Eis- und Schneeglätte mit hunderten Blechschäden und zahlreichen Verletzten. In Unter- und Mittelfranken und in der Oberpfalz fiel mancherorts der Schulunterricht aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 10:00 Uhr