Zwei Menschen sterben bei russischem Luftangriff in der Ukraine

Kiew: In der nord-ostukrainischen Region Sumy sind bei einem nächtlichen, russischen Luftangriff zwei Menschen getötet worden. Das teilten die örtlichen Behörden mit. Vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. In der angrenzenden russischen Region Belgorod wurden drei Zivilisten bei einem ukrainischen Luftangriff verletzt, darunter ebenfalls zwei Kinder. - Unter dem Eindruck des Krieges gegen die Ukraine enden heute in Russland die Kommunal- und Regionalwahlen. Mehr als 57 Millionen Menschen sind seit Freitag zur Stimmabgabe aufgerufen. Eine echte Opposition ist bei den Wahlen neuer Gouverneure, Regionalparlamente und Bürgermeister nicht zugelassen. Die Wahlen gelten dennoch als Stimmungstest für den Kreml, der insbesondere seit der ukrainischen Offensive im Raum Kursk unter Druck steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 09:00 Uhr