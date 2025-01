Zwei Menschen kommen bei Reisebusunfall in Brandenburg ums Leben

Prenzlau: In Brandenburg hat es offenbar einen schweren Busunfall gegeben. Wie die Polizei bekanntgab, ist auf der Autobahn 11 in der Nähe des Dreiecks Uckermark ein Flixbus umgekippt. Dabei sollen zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Die Zahl der Verletzten sei noch unklar. Insgesamt sollen sich bis zu 15 Personen in dem Fahrzeug befunden haben. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge auf einer Ausfahrt zu einem Parkplatz. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist derzeit vor Ort.

