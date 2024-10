Zwei Menschen in Hamburg werden mit Verdacht auf Marburg-Virus isoliert

Hamburg: In einem Krankenhaus der Hansestadt werden zwei Menschen mit Verdacht auf das Marburg-Virus behandelt. Wie die Sozialbehörde mitteilte, hat die Feuerwehr die beiden nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof mit einem Infektionsschutztransport zur Isolierung in die Klinik gebracht. Sie waren demnach zuvor mit einem Flugzeug von Ruanda nach Frankfurt geflogen und von dort aus per Zug nach Hamburg gereist. Eine der beiden isolierten Personen hatte in dem ostafrikanischen Land in einem Krankenhaus gearbeitet, in dem auch mit dem Marburg-Virus infizierte Patienten behandelt werden. Das Virus ist lebensgefährlich und wird durch Körperflüssigkeiten übertragen.

