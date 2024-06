Zwei Leichen binnen eines Tages im Bodensee gefunden

Lindau: Im Bodensee sind innerhalb eines Tages zwei Tote gefunden worden - beide Male im Grenzgebiet zwischen Österreich und Bayern. Kajakfahrer haben gestern Abend zwischen Bregenz und Lindau eine Leiche entdeckt - die österreichische Feuerwehr hat sie geborgen. Und wenige Stunden vorher gab es schon einen ähnlichen Fall: Eine Bootsfahrerin hatte die Leiche eines Mannes im Wasser gesehen - in diesem Fall wurde der Tote an die deutschen Behörden übergeben. Im Moment ist noch nicht klar, was passiert ist und wer die Toten sind.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.06.2024 13:00 Uhr