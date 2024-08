Zwei Feuer in Niederbayern sorgen für Verletzte und großen Schaden

Landshut: Nach dem Brand in einer Lagerhalle des Schokoladenherstellers Brandt in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt hat die Polizei nun einige Verletzte bestätigt. Drei Feuerwehrleute sollen sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zugezogen haben. Die Flammen seien zwar mittlerweile unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten am Nachmittag aber noch an, weil einzelne Glutnester nur schwer zu erreichen seien. Zudem droht das Gebäude einzustürzen. Auch in Passau ist es am Vormittag zu einem folgenschweren Brand gekommen. Dabei wurde das Traditionswirtshaus "Vogl" im Stadtteil Ries größtenteils zerstört. Vier Feuerwehrkräfte sollen verletzt worden sein. Die Gaststätte gilt als besonders beliebt, die Wurzeln der Einrichtung reichen rund 500 Jahre zurück.

