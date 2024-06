Zwei Dörfer bei Athen wegen Waldbrand evakuiert

Athen: In der Nähe der griechischen Hauptstadt wüten heftige Waldbrände. Die Bewohner zweier Dörfer wurden deshalb sicherheitshalber evakuiert, Straßen und die Umgebung gesperrt. Das Feuer war gestern ausgebrochen. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus. Zivilschutzminister Kikilias sagte, Aufnahmen zeigten, wie ein Mann im trockenen Gras ein Feuer entzündet habe. Starker Wind und die derzeitige Hitzewelle in Griechenland fachten die Flammen weiter an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 07:00 Uhr