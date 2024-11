Zwei Datenkabel in der Ostee sind offenbar beschädigt

Helsinki: In der Ostsee sind offenbar zwei wichtige Kommunikationskabel beschädigt worden. Betroffen sind ein Datenkabel zwischen Finnland und Deutschland sowie eines zwischen Schweden und Litauen. Die Ursache ist noch unklar, eine Untersuchung wurde eingeleitet. Das finnische Außenministerium und das Auswärtige Amt in Berlin zeigten sich besorgt. In einer gemeinsamen Stellungnahme heißt es: Dieser Vorfall löse sofort Verdacht auf absichtliche Beschädigung aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2024 01:00 Uhr