Zwei Dämme im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm gebrochen

München: An vielen Orten in Bayern ist die Hochwasser-Situation weiterhin kritisch. Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm sind sowohl in Ebenhausen-Werk als auch in Manching-Pichl Dämme gebrochen. Bewohner sind aufgefordert, sich in höher liegende Gebäudeteile zu begeben. Einsatzkräfte kümmern sich um Evakuierungen. Im benachbarten Reichertshofen werden am Vormittag Bundeskanzler Scholz und Innenministerin Faeser erwartet, die sich persönlich ein Bild von der Hochwasser-Lage machen wollen. Begleitet werden sie von Ministerpräsident Söder. Dieser appellierte in der Bayern 2-Welt am Morgen an die Bevölkerung, Evakuierungsaufforderungen zu folgen. Das Wichtigste sei die Sicherung von Leib und Leben, sagte Söder. Entlang der Donau sind die höchsten Pegelstände noch nicht erreicht. Die Stadt Regensburg rief wegen des steigenden Wassers heute morgen den Katastrophenfall aus. In Offingen bei Günzburg wurden weitere Menschen evakuiert; ein junger Feuerwehrmann wird dort immer noch vermisst. Auch im oberbayerischen Schrobenhausen wird eine Frau vermisst. An vielen Schulen in den überschwemmten Gebieten fällt heute der Unterricht aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 08:00 Uhr