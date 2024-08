Zwei Bergwanderer bei Touren in Bayern tödlich verunglückt

Miesbach: In den Alpen sind am Wochenende zwei Männer beim Bergwandern tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte gestern ein 32-Jähriger von der Brecherspitze bei Schliersee 150 Meter in die Tiefe. Der Münchner sei mit sechs Freunden in Richtung Obere Firstalm unterwegs gewesen und an einer steilen Stelle gestolpert. Im Berchtesgadener Land konnte gestern ein 23-jähriger Bergsteiger ebenfalls nur noch tot geborgen werden. Der Mann aus Erlangen galt seit Samstag als vermisst und verunglückte an der Mittelspitze des Watzmann.

