Zwei Bergsteiger sterben am Matterhorn, einer verunglückt an der Zugspitze

Ehrwald: Bei Bergunfällen in den Alpen sind in den vergangenen Tagen drei Menschen ums Leben gekommen. Ein deutscher Wanderer starb am Donnerstag beim Versuch, die Zugspitze zu besteigen. Bergretter aus der österreichischen Grenzgemeinde Ehrwald fanden ihn leblos in einer steilen Bergrinne. In den Schweizer Alpen sind zwei Bergsteiger am Matterhorn verunglückt. Laut Polizei stürzten die beiden Männer 1000 Meter in die Tiefe. Sie waren am Mittwoch aufgebrochen, um das gut 4.400 Meter hohe Matterhorn über den Hörnligrat zu besteigen. Weil sie nicht zurückkehrten, stiegen Bergretter mit dem Hubschrauber auf. Sie entdeckten die beiden Leichen an der Nordwand des Matterhorns.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 07:00 Uhr