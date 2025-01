Zverev und Sinner bestreiten das Finale der Australian Open

Melbourne: Nach Alexander Zverev hat nun auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner das Finale der Australian Open erreicht. Der Italiener besiegte den US-Amerikaner Ben Shelton in drei Sätzen. Zverev und Sinner bestreiten das Endspiel in Melbourne am Sonntagvormittag. Der deutsche Tennisprofi hatte heute Früh das Finale erreicht - allerdings profitierte er von einer Verletzung des Serben Novak Djokovic. Der 37-Jährige musste wegen einer Muskelverletzung aufgeben, unmittelbar nachdem er den ersten Satz gegen Zverev im Tie-Break verloren hatte.

