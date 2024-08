Zverev steht bei US-Open im Achtelfinale

New York: Tennisstar Alexander Zverev steht im Achtelfinale der US-Open. Der Hamburger setzte sich in vier Sätzen gegen den Argentinier Etcheverry durch. Das Spiel war erst um 2.35 Uhr Ortszeit zu Ende. In der Geschichte des Grand-Slam-Turniers gab es bisher nur ein Spiel, das später endete. Grund für den nächtlichen Spielbeginn war, dass die vorigen Partien lange gedauert hatten, sein Match startete deshalb erst gegen 23 Uhr. Zverevs nächster Gegner ist der US-Amerikaner Brandon Nakashima. Nach dem Spanier Carlos Alcaraz ist mit Novak Djokovic ein weiterer Favorit auf den Titel ausgeschieden. Der Serbe verlor in vier Sätzen gegen den zwölf Jahre jüngeren Australier Alexei Popyrin.

