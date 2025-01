Zverev spielt in Melbourne um den Einzug ins Viertelfinale

Zum Sport: Bei den Australien Open im Tennis spielt Alexander Zverev jetzt um den Einzug ins Viertelfinale. Der an zwei gesetzte Hamburger trifft in Melbourne auf den 14. der Setzliste, Ugo Humbert aus Frankreich. Bei der Handball-WM spielt Deutschland heute im letzten Vorrundenspiel gegen Tschechien. Das DHB-Team ist zwar bereits für die Hauptrunde qualifiziert, nimmt aber die Punkte des heutigen Spiels mit, falls Tschechien auch weiterkommt. In der Fußball-Bundesliga muss der FC Augsburg am Abend in Bremen antreten, am Nachmittag empfängt Union Berlin Mainz. Die Ergebnisse von gestern: Leverkusen - Gladbach 3:1, FC Bayern - Wolfsburg 3:2, Bochum - Leipzig 3:3, Kiel - Hoffenheim 1:3, Stuttgart - Freiburg 4:0 und Heidenheim - St. Pauli 0:2

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 08:00 Uhr