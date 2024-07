Zverev erreicht Achtelfinale des olympischen Tennisturniers

Paris: Alexander Zverev hat das Achtelfinale des olympischen Tennisturniers erreicht. Zverev setzte sich in zwei Sätzen gegen Tomas Machac aus Tschechien durch. Im Achtelfinale trifft der Hamburger auf den Australier Alexei Popyrin. Ausgeschieden ist dagegen der Nürnberger Maximilian Marterer. Er unterlag Felix Auger-Aliassime aus Kanada in zwei Sätzen. Bei den Frauen steht Angélique Kerber im Viertefinale. Kerber bezwang die Kanadierin Leyla Fernandez in zwei Sätzen.

