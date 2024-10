Zusatzbeitrag zur Krankenkasse dürfte nächstes Jahr deutlich steigen

Berlin: Gesetzlich Versicherte müssen ab dem kommenden Jahr wohl deutlich mehr für die Krankenkasse zahlen. Laut Schätzerkreis der gesetzlichen Kassen muss dann der Zusatzbeitrag um 0,8 Punkte auf 2,5 Prozent steigen, um die prognostizierten Gesamtkosten zu finanzieren. Gesundheitsminister Lauterbach nannte die Erhöhung historisch. In einer Regierungsbefragung des Bundestages sagte Lauterbach, das Gesundheitssystem in Deutschland sei das teuerste in Europa und sehr ineffizient. Er verwies auf viele unbelegte Klinikbetten und Krankenhäuser, die rote Zahlen schreiben. Man habe in den vergangenen Jahrzehnten Strukturreformen versäumt. Der Minister warb deshalb auch noch einmal für seine geplante Reform der Kliniken, über die der Bundestag morgen abstimmen soll.

