Zusatzbeitrag zur Krankenkasse dürfte nächstes Jahr deutlich steigen

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat die höheren Zusatzbeiträge für die gesetzlichen Krankenkassen als historisch bezeichnet. Im Bundestag sagte er, die enorme Steigerung liege nur zum Teil an Inflation und höheren Löhnen. Das Gesundheitssystem sei schlicht ineffizient, weil viele Klinikbetten nicht belegt seien. Lauterbach forderte eine umfassende Strukturform. Ansonsten drohen ihm zufolge immer weiter steigende Beiträge. Nach seinen Worten fehlt es vor allem an Vorbeugung und Digitalisierung in der Medizin. Stimmt das Gesundheitsministerium zu, wird sich der Zusatzbeitrag nächstes Jahr erhöhen: Nach Berechnungen des Schätzerkreises steigt er um 0,8 Punkte auf dann 2,5 Prozent. Er kommt auf den allgemeinen Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung von 14,6 Prozent oben drauf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 17:00 Uhr