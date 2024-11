Zusammenstöße bei Hochrisikospiel in Paris zwischen Frankreich und Israel

Paris: Beim Hochrisiko-Fußballspiel zwischen Frankreich und Israel (0:0) in Paris sind größere Ausschreitungen ausgeblieben. Zu Beginn des Spiels mussten Sicherheitskräfte Fans beider Seiten nach einer kurzen Rangelei trennen. Zuvor hatten israelische Ultras offenbar versucht, in den Heimblock zu gelangen. Zum Spiel kamen insgesamt nur rund 17.000 Fans, darunter etwa 600 israelische. Israels Trainer Ran Ben Schimon dankte den französischen Behörden für die Sicherheitsvorkehrungen bei dem Nations-League-Spiel. In der vergangenen Woche war es bei einem Spiel in Amsterdam zu teils antisemtischen Ausschreitungen gekommen.

